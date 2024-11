Lanazione.it - A fine mese Job Meeting con le grandi aziende

Lilly, Lidl, Autostrade per l’Italia: sono alcuneche partecipano al Jobdi Pisa, in programma il 27 novembre alla stazione Leopolda in piazza Guerrazzi. L’evento, che dura dalle 9.30 alle 16.30, è rivolto a studenti e neolaureati della Toscana e zone limitrofe. L’obiettivo è mettere in contatto i giovani con ledel territorio. Si può partecipare gratuitamente, basta iscriversi attraverso la pagina www.job.it. Sempre questo, il 20 novembre, è in calendario un Job Meeeting, questa volta virtuale, che è rivolto a studenti e laureati in ingegneria di tutti i corsi di laurea. Partecipano, tra gli altri, Open Fiber, Vodafone, Menarini, Daikin. Anche in questo caso l’evento è gratuito, è sufficiente registrarsi su www.job.it.