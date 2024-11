Ilrestodelcarlino.it - Vandalismi contro i manifesti elettorali: boom di segnalazioni in tutta la provincia

Siamo alle solite. Con idi candidati e partiti strappati o vandalizzati. Lesi stanno moltiplicando inla. Uno degli ultimi episodi a Montegridolfo, denunciato sui social (e al Comune) dall’ex sindaco, Lorenzo Grilli: "Domenica avevo affisso idel Pd, e ieri ho ritrovato per terra istaccati". Non è stato un incidente "perché in altre zone ho attaccato icon la stessa colla" e sono ancora lì. Episodi del genere sono accaduti anche in altri comuni. Va detto che ormai le tradizionali plance per isono sempre meno usate. A Rimini, a pochi giorni dal voto, tanti tabelloni sono rimasti vuoti.