Bergamonews.it - Università e ITS Academy a braccetto: “Servono percorsi attraenti per i giovani e funzionali per le aziende”

Bergamo. Non solo aumentare il numero diin possesso di un diploma terziario, ma soprattutto creareformativi di livello superiore innovativi, in grado di preparare adeguatamente le nuove generazioni alle sfide del presente e del futuro, realizzando un ecosistema formativo integrato e sostenibile in grado di collegare sempre di più in una proficua collaborazione istituzioni scolastiche,, ITSe imprese.È su questi obiettivi di fondo che si colloca il convegno “e ITS: sinergie e prospettive di collaborazione”, che si terrà mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 9:30 presso la Sala Galeotti della sede di via dei Caniana, 2, Bergamo dell’degli studi di Bergamo.L’evento, patrocinato dalla Conferenza dei RettoriItaliane (CRUI), vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni scolastiche, universitarie e imprenditoriali che si confronteranno su possibili sinergie e prospettive di collaborazione per fronteggiare la fase di profondo cambiamento che la formazione superiore terziaria sta attraversando.