Lapresse.it - Tv: Perrone su Raffaella Carrà, sigla di Milleluci le fu ‘rifilata’ da Mina

non sopportava “ladi ‘‘ (‘Din don dan‘) con” che le venne “rifilata” dalla stessa cantante. Lo ha rivelato Angelo, press agent e grande amico di, a ‘La volta buona’ (Rai1), condotto da Caterina Balivo. “Quando le fu assegnata ladi apertura o di chiusura – ha raccontatoelegantemente le disse ‘tu sei la regina delle sigle per cui è giusto che quella di apertura la faccia tu e io ho già la canzone’.quindi guardò Boncompagni come a dire ‘Come ce l’ha già?’ perché lei era abituata a lavorare con i suoi autori e la sua orchestra”., prosegue, “intuì che non era un granché. Tant’è che poi, dopo l’uscita, ‘Non gioco più‘ didi chiusura, arrivò al terzo posto delle classifiche e ‘Din don dan’ al 27esimo.