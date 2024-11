Calciomercato.it - Stop in Nazionale e niente Milan-Juve: UFFICIALE l’infortunio al ginocchio

Il giocatore si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento. Il comunicato dellanon lascia dubbi: il club ora è davvero in ansiaDopo la pausa per le Nazionali, la Serie A ripartirà con una delle partite più attese della stagione. A San Siro, infatti, ilè pronto ad ospitare lantus.inal(LaPresse) – Calciomercato.itSarà un match quasi da dentro o fuori per gli uomini di Paulo Fonseca, chiamati a recuperare dalle prime della classifica. Thiago Motta e la sua squadra, invece, vogliono avvicinarsi ancor più alla testa. In questi giorni che porteranno alla partita, i due tecnici incroceranno le dita, sperando che tutti i giocatori tornino sani dalle rispettive Nazionali. Ma c’è da registrare già il primo, che chiaramente non fa per nulla felice i bianconeri.