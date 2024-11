Gaeta.it - Skynet-1A: il satellite britannico fuori controllo pone seri rischi in orbita

Facebook WhatsAppTwitter Il-1A, il più antico sistema di comunicazione, sta suscitando preoccupazioni nel settore spaziale dopo un inatteso cambio di posizione in. Il motivo che ha portato a questa variazione rimane sconosciuto, ma gli esperti avvertono che la situazione attuale delpotrebbe trasformarlo in una vera e propria “bomba a orologeria”, capace di mettere in pericolo altri satelliti in transito attorno alla Terra.-1A: storia e caratteristiche delLanciato nel novembre del 1969,-1A ha fatto la sua entrata nell’terrestre progettato da Philco Ford Aerospace. Questomilitare aveva come obiettivo principale quello di garantire comunicazioni sicure per l’esercito, in particolare per le operazioni svolte in Medio ed Estremo Oriente.