Ilfattoquotidiano.it - Si dimette l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Un rapporto lo accusa di aver coperto abusi sessuali su minori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di, primate della chiesa d’Inghilterra, ha annunciato le sue dimissioni dopo l’, emersa in unindipendente, diglie psicologici sistematici nei confronti di minorenni attribuiti ad un potente avvocato, John Smyth, scomparso a 75 anni nel 2018. La comunicazione è stata data da Lambeth Palace, sede del leader anglicano.era alla guida della chiesa d’Inghilterra dal 2013.Dopo la diffusione delsi sono moltiplicate le richieste di dimissioni. Le vittime di Smyth sarebbero almeno 130 tra bambini e ragazzi, presi di mira nel corso di campi estivi cristiani per giovani tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 nel Regno Unito e successivamente in Zimbabwe e Sudafrica, dove il legale si trasferì.