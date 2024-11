Rompipallone.it - “Serve più rispetto!”: Rocchi non le manda a dire, risposta netta alle polemiche

Continua a far discutere il rigore concesso all’Inter domenica sera.si esprime così sulla questione.La dodicesima giornata di serie A si è da poco conclusa ed è ormai tempo di Nations League. Nel frattempo però il weekend porta con sé degli strascichi, e le discussioni inerenti l’arbitraggio di Inter – Napoli proseguono.Un attacco fin troppo esplicito etto quello di Antonio Conte nel post partita per pensare che non se ne sarebbe parlato nei giorni successivi e, chissà, nelle settimane.Il riferimento è chiaramente al rigore concesso per il presunto intervento di Anguissa su Dumfries, su cui Conte si è soffermato ma, e questo va detto, senza mettere in dubbio la buona fede dell’arbitro. La polemica è infatti più ampia. Il contatto sembra essere molto leggero e non è la prima volta che vengono concessi questi cosiddetti “rigorini”.