Romadailynews.it - Sagra della polenta a Rocca Massima17 novembre

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Questa domenica 17Massima ospiterà la quarta edizionetradizionale, organizzata dall’Associazione La Castagna. L’evento, che celebra la gastronomia tipica del territorio, animerà il cuore del borgo lepino con una giornata di festa, cibo e musica.A partire dalle ore 10.00, i visitatori potranno passeggiare per il mercatino allestito nel centro del paese, dove saranno proposti prodotti locali e artigianato. Il clougiornata arriverà intorno alle 13.00, quando sarà servito il pranzo a base dicon sugo di salsiccia e spuntature, broccoletti freschi e vino locale.La festa sarà accompagnata da musica dal vivo, creando l’atmosfera ideale per un pranzo in compagnia e una giornata di allegria per grandi e piccini.Dove?Via San Rocco, 2, 04010Massima LT, Italia