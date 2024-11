Ilgiorno.it - Politecnico di Milano, in arrivo CryoLab a meno 50 gradi e il tunnel innevato

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

All’orizzonte c’è il, un nuovo laboratorio deldi, che guarda già a-Cortina 2026: qui si studieranno materiali per le basse temperature - fino a50centi- e ci sarà pure unlungo 65 metri con un impianto di innevamento. Sarà attivo dal 2025, si testeranno attrezzature, slittini, pneumatici, si farà ricerca. È una delle novità delche allo sport e ai suoi valori ha voluto dedicare il suo 162esimo anno accademico. C’è il ministro allo Sport Andrea Abodi in collegamento a ricordare che “e ilportano inevitabilmente, a poche centinaia di giorni dai Giochi Olimpici e Paralimpici, a questo appuntamento. Ci stiamo avvicinando con lo sviluppo di opere che resteranno come eredità positiva. Proprio perché parliamo di università, sottolineo ciò che sta avvenendo a Porta Romana, con la costruzione pressoché ultimata del Villaggio Olimpico che si trasformerà in studentato.