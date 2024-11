Lortica.it - Nutrizione, longevità e salute: Una strada da trovare

Leggi l'articolo completo su Lortica.it

Si sa che, oggi, i ricercatori stanno approfondendo quanto lasia determinante non solo per il benessere immediato, ma anche per la. In Italia ci sono oramai già più di 22.000 ultracentenari e non si capisce, come mai, quando consumavamo poco cibo genuino, a quarant’anni, eravamo.vetusti e ora che mangiamo cibo processato, che di genuino ha ben poco, viviamo il doppio come eterni giovanotti. Pare che, se da un lato la malcausa scompensi e indebolisce il corpo, dall’altro l’iperpuò provocare disturbi altrettanto gravi. È sempre più chiaro che mangiare in eccesso crea stress al nostro organismo, favorendo malattie metaboliche e invecchiamento precoce.Questa consapevolezza ha dato vita a nuove correnti alimentari, chi più ne ha più ne.citi! Una per tutte: il digiuno intermittente, che alterna periodi di assunzione di cibo a momenti di “pausa” digestiva.