Lanazione.it - Nicola Moraldi va in pensione, la targa e il saluto del sindaco

Arezzo, 12 novembre 2024 – “è un grande uomo che ha passato tanti anni nell’ufficio tributi del Comune di Bibbiena che oggi lo saluta per il suo pensionamento.lascia un vuoto di umanità e amicizia in questo contesto, ma anche un pieno di tutte le cose belle e importanti che ha saputo costruire nel corso degli anni con tutti noi. Io credo che il lavoro debba essere il mezzo per evolverci, per crescere interiormente, per allargare i nostri legami, per diventare migliori. Grazie amolte persone hanno potuto fare questo e oggi lo vogliamo ringraziare e salutare nel migliore dei modi”. Con queste parole ilFilippo Vagnoli saluta per il suo pensionamentoche è stato un dipendente del Comune di Bibbiena che ha lasciato un’eredità umana molto profonda.