Movember-A novembre il baffo ti dona campagna di beneficenza

FORLÍ – Da oltre vent’anni, in tutto il mondo,è associato alla prevenzione maschile: merito del progetto, che per questo mese invita gli uomini a sfoggiare i ba i e a prendersi cura della propria salute mentale e fisica.Quest’anno l’appello è stato particolarmente sentito dai CCCB, una squadra di calcio a 7 forlivese.I CiCCioni con la Barba (questo il loro nome completo) per l’occasione non solo sono diventati CiCCioni con i Ba i, per mano di Riccardo Ferrini di Di erent Barber Shop, ma hanno anche orchestrato unacollettiva di raccolta fondi in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo: “– Ail ba o ti.”, a cui tutti possono contribuire attraverso la piattaforma dello stesso IOR, www.insiemeachicura.it/iniziative/Si parla infatti ancora troppo poco della prevenzione dei tumori maschili, ma in realtà ovviamente anche per gli uomini, come per le donne, avere abitudini sane ed e ettuare visite periodiche ed esami è fondamentale per evitare l’insorgenza delle patologie più frequenti, come il tumore alla prostata e quello al testicolo.