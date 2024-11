Sport.quotidiano.net - MotoGp, gran premio della Solidarietà: circuito e orari tv della sfida Bagnaia-Martin

Bologna, 12 novembre 2024 – Tutto in un weekend. Jorgeè vicinissimo al suo primo titolo mondiale Moto gp, ma ha ancora del lavoro da fare per ufficializzarlo dato che Peccoinsegue a 24 punti e ne ha 37 a disposizione tra sprint race e gara di Barcellona. Serve un mezzo miracolo, perché lo spagnolo può ‘accontentarsi’ di 14 punti in due giorni per trionfare indipendentemente da ciò che farà Pecco. Evitando rischi, considerando la sua velocità,ha in mano il proprio destino e appare difficile per l’italiano ribaltare il pronostico nonostante le dieci vittorie stagionali.paga il brutto rendimento in sprint race, dove è indietro di 48 punti da, mentre se contasse solo la domenica sarebbe avanti di 24. E’ la Moto gp moderna, dove anche il sabato è fondamentale e Pecco dovrà lavorarci per il 2025, quando al suo fianco ci sarà Marc Marquez, con Jorgeche traslocherà in Aprilia.