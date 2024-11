Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: si comincia a Torino, sfida per il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 La chiave tattica della partita sarà la risposta di. Se riuscirà ad arginare il servizio dell’avversario, non dovrebbe avere problemi. Se invecemetterà a segno 2-3 ace a game, allora il match potrebbe complicarsi.20.16 Inoltre l’italiano ha salvato il 67% di palle break da quando è sbarcato nel circuito ATP.20.15in carriera ha convertito il 42% delle palle break avute a disposizione.20.13è avanti 2-1 nei precedenti con. Il primo risale al 2021, quando l’americano si impose 6-4, 6-3 agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells. Due anni dopo, sempre a Indian Wells, l’azzurro si prese la rivincita e vinse ai quarti 6-4, 4-6, 6-4. Fino alla finale degli US Openche tutti ricorderete: 6-3, 6-4, 7-5 per l’italiano.