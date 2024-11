Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 letale nei momento decisivi, ma non ancora qualificato

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO SI GIOCA-MEDVEDEV: DATA, ORARIO, TV22.34 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.22.34 Adunque serve aggiudicarsi un set con il russo per qualificarsi e vincere il girone. Conoscendolo, scenderà in campo con l’unico intento di vincere.22.33, con ogni probabilità, tornerà in campo giovedì 14 novembre alle 14.00 per affrontare Medvedev. Attendiamo l’ufficialità.22.32 Anon è bastato servire con la prima ad una velocità media di 208 km/h.22.31 L’italiano ha chiuso con 21 vincenti e 22 errori gratuiti. Computo negativo per: 20-31.22.30 Pernel secondo set 3 ace, 56% di prime messe in campo e 73% di punti ottenuti. Eccellente la resa con la seconda: 75% a fronte del 47% di