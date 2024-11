Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 4-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: partita dura, l’americano è scatenato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Bordata di diritto sulla riga da parte di, lungo il back di diritto dell’italiano.40-40 In rete il rovescio difensivo di. Sfumano tutte e tre le palle break. I rimpianti maggiori sono per la seconda.30-40 Scambio più lungo dellaa sorpresa regge benissimo ed èa sbagliare in lunghezza l’ultimo rovescio.15-40 Battuta esterna vincente. Ma restano due palle break.0-40 Erroraccio diin uscita dal servizio: lunghissimo il rovescio.Non entra la prima.0-30 Ed eccolo.Lungo un altro diritto del.0-15 Attenzione, largo il diritto lungolinea di. Vediamo se si inceppa qualcosa negli ingranaggi.4-3 Prima vincente esterna. L’azzurro sta facendo fatica nei turni di battuta, ha annullato anche una palla break, ma intanto è avanti.