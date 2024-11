Oasport.it - LIVE Medvedev-De Minaur, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’australiano può fare un favore a Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di Round Robin delle ATPtra Daniile Alex De.Partita che si preannuncia “pepata” e molto spettacolare quella che aprirà il programma dei singolari nel day 3 della rassegna di fine stagione. A Torino i due si incrociano per la prima volta, ed anche per regalarsi un’ultima chance di superare lo scoglio della fase a gironi.Il russo si è autobrekkato nel 10° game del 1° set, cedendolo a Taylor Fritz con 3 doppi falli di fila. Da quel momento non ha più saputo rialzare la testa (anzi, l’ha pressoché perduta), e ha finito con il cedere nettamente per 6-4, 6-3 racimolando appena 7 giochi dall’americano. Deche ha portato a casa lo stesso numero di game contro Jannik, che qualora si verificasse una vittoria dell’aussie e altresì un successo su Fritz potrebbe già ottenere la qualificazione.