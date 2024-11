Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal, Champions League calcio femminile in DIRETTA: partita difficile per entrambe le formazioni. Cantore titolare insieme a Beccari e Vangsgaard

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:39 7 gradi al Pozzo-Lamarmora di Biella. Le calciatrici hanno dovuto effettuare un riscaldamento intenso pre-. Arbitra l’incontro la serba Jelena Cvetkovic coadiuvata dalle assistenti Ivana Jovanovic e Alessandra Kostic e dalla croata Jelena Pejkovic in qualità di quarto ufficiale. 18:34 Il gruppo C, di cui fanno parte, Bayern di Monaco e Valerenga, vede al comando, attualmente la squadra tedesca a pieni punti (6) con due vittorie e dovrà affrontare ancora il team norvegese che viene da due sconfitte, con le torinesi e le londinesi. Potrebbero essere dunque 3 punti facili quelli del Bayern contro il Valerenga ma dietro i due team sono agguerriti.18:29oggi al Pozzo-Lamarmora di Biella perle