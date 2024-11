Lanazione.it - Le "Vecche Glorie" in campo per Edo. Raccolti 830 euro da destinare alle cure

Si è giocata mercoledì sera al Marco Polo Center la partita di beneficenza tra le "Vecchie" che ha visto contrapposti il Marco Polo di Riccardo Dini e Alberto Farnesi e il Varignano di Emiliano Falorni e di Moreno Vannozzi. Il match si è disputato per aiutare Edo, un ragazzo con una malattia rara che ha bisogno di. La partita è stata scoppiettante fin dprime battute, con un Varignano che – a dispetto delle tante assenze – è apparso più in palla dei marcopolini. Alla fine, i "padroni di casa" hanno perso 4-0 e hanno evitato la manita solo per un fuorigioco millimetrico. Ma lo spirito della serata era un altro ed entrambe le squadre hanno vinto la sfida della solidarietà con la consegna della somma raccolta nel corso dell’evento alla famiglia: 830che serviranno a sostenere il costo delledel ragazzo.