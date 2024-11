Thesocialpost.it - Lamezia Terme, primario aggredito in ospedale a colpi di manganello

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un’altra aggressione si è verificata in un, questa volta ai danni deldel Pronto Soccorso di, Rosarino Procopio. L’incidente è accaduto la sera di martedì 12 novembre, quando un familiare di una paziente in procinto di essere dimessa dal reparto di Osservazione Breve Intensiva ha attaccato il medico.Leggi anche: Ucraina-Russia, la guerra si sposta in profondità: droni e missili, sfiorata la regione di MoscaDurante il confronto con i familiari, ilha cercato di illustrare che il periodo di osservazione e le procedure diagnostiche erano concluse, permettendo così alla signora di tornare a casa e proseguire la terapia prescritta.Tuttavia, uno dei tre parenti si è scagliato verbalmente contro il dottore, opponendosi alla dimissione della paziente.