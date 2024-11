900letterario.it - ‘’L’altra Metà di Giove’’ di Rossini-Lupi, cambiare la vita attraverso il passato

L’altradi Giove è il romanzo di Mariateresae Jacopoeditoeditore. Un libro che indaga le profondità dell’animo umano e, soprattutto, sottolinea quanto ilsia fondamentale nella storia di ognuno, arrivando alcune volte condizionare in modo complesso il presente. Una lettura scorrevole che, tuttavia,il viaggio emotivo e personale del protagonista scandaglia sfumature e aspetti dellaumana che, spesso, emergono sotto forma di battaglie interiori quando meno lo si aspetta. Il filo conduttore dell’intero romanzo sembra racchiuso in un quesito che, indirettamente, si pone al lettore: le ombre e i legami del, il tempo che è stato, quanto possono condizionare laquotidiana? Partendo da questa domanda il romanzo conduce il lettore, in modo magistrale e delicato, verso una riflessione profonda: è possibile spezzare le catene che tengono prigionieri in un tempo remoto difficile metabolizzare, ed è possibile guarire emotivamente rinascendo in un nuovo presente fatto di libertà e leggerezza, emotiva soprattutto.