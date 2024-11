Iodonna.it - La montagna è un toccasana per la salute, sia per chi ci vive che per chi decide di trascorrere lì le vacanze. Ecco perché fa bene

Camminare e fare sport insono attività che fanno particolarmentealla. Ifici per chi cie per chi ci va in vacanza sono molteplici.ne cinque.1. Riduce il rischio di obesità e sovrappesoLe passeggiate e gli sport di, dall’escursionismo al ciclismo fino allo sci, contribuiscono a mantenere uno stile di vita attivo. Leggi anche ›in: vette di bellezza in Trentino, Alto Adige e Valle d’Aosta 2. Migliora le prestazioni di cuore, polmoni e circolazioneCamminare ad alta quota, a un ritmo sostenuto, fa sì che si abbassi la pressione sanguigna e aumenti la percentuale di globuli rossi nel sangue.3. Allontana dall’inquinamentoInsi respira aria pulita, senza allergeni o inquinanti e dunque priva di gas tossici.