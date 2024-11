Giornalettismo.com - La “lotta senza quartiere” alla pirateria sta facendo aumentare gli abbonati a Dazn?

La spesa per la gestione della piattaforma Piracy Shield è aumentata esponenzialmente rispetto alle previsioni iniziali. Nelle idee di chi ha proposto e approvato la legge sullo scudo anti-, più segnalazioni vengono fatte, più blocchi nei confronti di portali che condividono illegalmente le partite del massimo campionato di calcio italiano vengono fatti. E, di conseguenza, questa misura (con tanto di sanzioni, anche nei confronti degli utenti finali) è una sorta di deterrente per spingere gli appassionati a non foraggiare i pirati dell’audiovisivo, sottoscrivendo accordi con le piattaforme che detengono i diritti di trasmissione degli incontri di Serie A. Una previsione poco felice, visto che il numero degli(che detiene i diritti previsti dal bando principale, quello di tutte le partite di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky) non solo non è aumentato rispetto agli anni precedenti, ma è addirittura diminuito.