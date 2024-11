Velvetgossip.it - La dieta della zucca: benefici e come sfruttarla al meglio

Leggi su Velvetgossip.it

Laè un ortaggio affascinante che non solo incanta con il suo colore vivace, ma offre anche una miriade diper la salute. Ecco, quindi,mettersi in forma con l’ausilio di questo ortaggio per la stagione autunnale.Con l’arrivo dell’autunno, la stagionesi presenta in tutto il suo splendore, invitandoci a scoprire le meraviglie culinarie e nutrizionali di questo fantastico alimento. Ma sapevi che seguire unaa base dipuò fare miracoli per il tuo benessere? Scopriamo insiemeintegrare questo ortaggio nelle nostre abitudini alimentari., foto Ansa – VelvetGossipLaè un vero e proprio tesoro di nutrienti. È ricca di vitamine,la vitamina A, che supporta la salute degli occhi e rinforza il sistema immunitario, e la vitamina C, fondamentale per la salutepelle.