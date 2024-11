Iodonna.it - La Conferenza sul Clima, parte col piede sbagliato per la mancanza dei più importanti leader mondiali e per la controversa scelta del Paese ospitante. Nonostante questo, rappresenta comunque un'opportunità da non sprecare

Si è aperta ieri mattina a Baku, in Azerbaijan, la Cop29, ladelle Nazioni Unite durante la quale si discuterà di come evitare le crescenti minacce del cambiamentotico. L’atmosfera è di grande preoccupazione, con punte di delusione. Mentre, infatti, gli scienziati lanciano l’allarme su un pianeta sempre più malato, afflitto da una “febbre”tica che ha raggiunto i +1,5 gradi di temperatura media, i grandihanno deciso di disertare l’appuntamento., Copernicus segnala l’aprile del 2024 come il più caldo mai registrato X Leggi anche › Sostenibilità, 10 cose (nuove) da sapere grazie ai 10 anni dell’Osservatorio LifeGate Cop29 Baku, ma moltidisertanoL’assenza di figure chiave come Joe Biden, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Luiz Inacio Lula, Narendra Modi, Olaf Scholz e Xi Jinping, a capo dei Paesi maggiormente responsabili delle emissioni globali, getta subito un’ombra cupa sull’evento.