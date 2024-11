Ilnapolista.it - Khelif: «Non ce l’ho con la Carini, le hanno messo troppa pressione. Il nostro incontro? Una farsa»

Ospite nel programma di Rai 3 condotto da Massimo Giletti “Lo stato delle cose”, la pugile algerina Imane, medaglia d’oro a Parigi 2024, ha parlato di quanto accaduto nell’contro Angela: «Non cecon Angela, ilè stata una»Ricordiamo infatti che la pugile italiana, dopo il primo colpo subito, decise di ritirarsi dall’:«Non cecon Angela, la colpa di quanto accaduto non è sua. Conosco bene Angela, non voglio però prendermela con lei. Me la prendo con le persone che letutta quellaaddosso. E sono sicura che è colpa di quellase si è comportata in quel modo».Ancora:«Avrei voluto avere unnormale, invece quello che abbiamo disputato è stata una. Da allora non ho più sentito, ho visto un video dove chiede scusa.