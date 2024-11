Gaeta.it - Incidente tra un’auto e uno scuolabus a Montecosaro: due feriti e nessun danno agli studenti

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, un gravestradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 485, nell’area di contrada Casette, nel Comune di, in provincia di Macerata.è entrata in collisione con unoche trasportavadi ritorno da scuola. La notizia ha subito destato preoccupazione, anche se fortunatamente glia bordo del bus non hanno riportato lesioni, mentre i due occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, l’è avvenuto nel pomeriggio quando l’auto si è scontrata con loin una curva. L’impatto è stato violento, e i vigili del fuoco di Civitanova Marche sono stati immediatamente chiamati per gestire la situazione. Una volta giunti sul posto, hanno dovuto effettuare operazioni di messa in sicurezza sia dei mezzi coinvolti che dell’area circostante per prevenire ulteriori incidenti.