Impresa Atletico | fermata la capolista sul 2-2

Questa settimana a prendersi la vetrina del calcio a cinque locali è il Limite e Capraia. I giallorossi di mister Gargelli sono infatti riusciti a centrare la prima vittoria stagionale battendo nettamente 7-3 in casa la Sestoese. Decisive le doppiette di Massara e Calugi, oltre ai gol di Masoni, Nesti e Pitrone. Questa la formazione scesa in campo: Tamburini, Cini, Massara, Masoni, Ruffo, Pitrone, Calugi, Murdocca, Nesti, Petrella. Si tratta dei primi 3 punti dopo quattro giornate che permettono al Limite e Capraia di scavalcare tre squadre sul fondo della classifica del girone C di Serie C2. Veniamo invece alla C1 dove l’Fucecchio prosegue nel suo ottimo momento di forma strappando un prezioso pari sul campo dell’exLe Crete. Sotto di due reti, infatti, i biancorossi riescono a rimontare con una splendida doppietta di Montalbano.