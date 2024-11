Ilrestodelcarlino.it - Il duo ‘Synergy’ debutta in diretta tv a Sanremo Giovani

Cesena, 12 novembre 2024 – Il destino è quello che bussa alla porta quando meno te lo aspetti. Ti sorprende proprio quando hai deciso di mettere da parte i tuoi sogni, “perché una vita con i piedi ben saldi a terra, in quel momento, sembrava la scelta più giusta”, raccontano. Così capita che una sera, mentre lavorano insieme in un bar, grazie a un pezzo che passa in radio capiscono che dovevano incontrarsi, era scritto nelle stelle. Nascono così le Synergy, nuovo duo cesenate composto dalle 24enni Aurora Mina Cortes e Lucia Battistini che questa sera si esibirà davanti alle telecamere di Rai 2 per la primadi, il talent del festival che a febbraio porterà quattro nuove proposte all’Ariston. Le Synergy gareggiano con gli altri 23 semifinalisti portando in tv il brano ‘Fiamma’, un pezzo r’n’b che esplora le radici della musica black con un sound contemporaneo, creando un’atmosfera calda e avvolgente.