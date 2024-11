Liberoquotidiano.it - I dirigenti ucraini speravano in Trump: la rivelazione dell'Economist

L'irruzionea realtà nella coazione a ripetere del racconto farlocco arriva via, non esattamente un organo filoiano (anzi, ha endorsato esplicitamente Kamala Harris). Il racconto è quelloe anime belle nostrane che, stravaccate sui loro divani, si rimpallano una sentenza: conpresidente l'Ucraina è finita, spacciata, pronta per diventare una provinciaa Federazione Russa. Si stanno aggrappando disperatamente all'ennesima profezia: il Puzzone fallirà sul dossier russo-ucraino, deve fallire, perché già si è permesso di vincere le elezioni smentendo le nostre profezie precedenti. La realtà è quella di chi a Kiev ci vive, di chi le bombe di Putin le vede sganciare sopra la propria testa, di chi l'impresa di tenere viva una macchina bellica contro il secondo esercito del mondo la realizza ogni giorno.