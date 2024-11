361magazine.com - Gli ascolti tv di lunedì 11 novembre 2024

Bene la nuova stagione della Fiction RaiNella serata di ieri,11, su Rai1 la prima puntata de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha ottenuto 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share.La Talpa su Canale5 porta a casa, invece, 1.917.000 telespettatori pari allo share del 12,53%.Su Rai2 la replica di Boss in Incognito si ferma a 1.041.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 The Great Wall conquista 1.203.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose ottiene 762.000 spettatori e il 4.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 955.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 GialappaShow si ferma a 845.000 spettatori con il 4.9% L'articolo Glitv di11proviene da 361 Magazine.