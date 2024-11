Quotidiano.net - Ferragnez, accordo di separazione. L’influencer rinuncia al mantenimento

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

A lei niente assegno di, lui paga le scuole private, le spese mediche e le attività sportive dei figli. Sull’immagine social dei bambini ci si mette d’. Ecco cosa c’è dopo il "vissero felici e contenti" della favola dei: un divorzio contestuale che assomiglia a un patto di non belligeranza. O all’ennesimo ritorno di immagine per lei. Si vociferava che l’imprenditrice avesse chiesto 20mila euro al mese: non sarebbe stata una mossa prudente per la signora da sempre a favore dell’indipendenza e dell’emancipazione femminile, oltretutto parecchio benestante. Si farà quadrare i conti da sola, è una soluzione win-win. Nota congiunta dei rispettivi legali: "Depositeremo a breve l’diche sarà omologato dal Tribunale e dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni".