Elisa torna con il singolo Dillo solo al buio

sulla scena discografica conal, una ballata uptempo con un testo che invita ad abbracciare la propria vulnerabilitàLa fragilità umana e la potenza dell’amore e dell’unione, forza e dolcezza.così sulla scena discografica conal, una ballata uptempo, da venerdì 15 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il testo, attualissimo, scritto dalla stessa, invita ad abbracciare la propria vulnerabilità e si fa portavoce di un messaggio di speranza per chi si sente a volte sbagliato, impotente o fuori posto. “No, non sei l’unica / Che piange sola in macchina / Fiore del deserto / Non dirlo a nessuno / Oal/ Che forse questa volta sarà l’ultima“, cita il testo scritto dalla stessa. E spesso è nelche si possono trovare le risposte più autentiche, quelle che permettono di ricominciare: “Ora non pensarci più / Sola non ci resti più“.