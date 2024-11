Gaeta.it - Concordato preventivo per Alto Calore spa: la distribuzione idrica in provincia di Avellino si ristruttura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterspa, società attiva nella gestione dellaindie in alcune aree del Sannio, ha ottenuto ilin continuità dal Giudice Fallimentare del Tribunale di, Gaetano Guglielmo. Questo provvedimento arriva in un momento delicato per l’ente, che si trova a fronteggiare un debito di circa 200 milioni di euro. Il piano prevede che la società sia in grado di rientrare dai debiti entro il 2028, dando un nuovo impulso all’attività didell’acqua nella regione.Piano di rientro e gestione dei debitiIl piano di rientro approvato dal giudice è articolato e prevede diverse azioni immediate. Tra queste, il pagamento delle spese di procedura e dei crediti deducibili, oltre all’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati.