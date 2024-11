Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, Malan: "Sulle spalle degli italiani €200mln per illeciti nell’acquisto di mascherine, gestione disastrosa di Conte, Arcuri e Speranza"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Il Presidente dei senatori di Fratelli d’Italia: "Non passa giorno che non arrivino notizie sulladell’emergenza, che si sta dimostrando una vera e propria montagna di sprechi. La risposta a quell’emergenza non smette di stupire in negativo, dalla limitazione delle libertà costituzion