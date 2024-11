Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Classe, zona playoff a un passo. Cade il Cervia a Santarcangelo

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La terza vittoria consecutiva e il 4° risultato utile di fila, mettono in vetrina il, salito al 6° posto, a -1 dalla. È questo il risultato più importante per le nostre rappresentanti, scaturito dalle gare del 12° turno del campionato di. L’undici di mister Polidori, che si sta mettendo in luce grazie alla continuità dei risultati, ha sconfitto 2-0 il Forlimpopoli con un micidiale uno-due nel momento cruciale del match, ovvero a metà ripresa. A decidere sono state infatti le reti di Savini (28’) e Andalò (34’), sempre più il capocannoniere biancorosso con 7 gol. Ora ilsi prepara per un esame di maturità, ovvero lo scontro al vertice del prossimo turno contro il Bakia, 2° della, da affrontare sabato prossimo nell’anticipo della tredicesima giornata, al Moretti di Cesenatico.