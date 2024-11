Zonawrestling.net - Big Bill: “Prima di debuttare in TNA ho parlato con Triple H”

Leggi su Zonawrestling.net

Quella di Bigè una storia di grande ispirazione: licenziato dalla WWE nel 2018 dopo alcuni comportamenti sopra le righe nel backstage a causa della sua lotta con depressione e alcolismo, l’ex Big Cass si è completamente disintossicato con l’aiuto di Diamond Dallas Page e, nel 2021, è tornato sul ring in Impact. grazie all’ottima impressione lasciata in TNA ha ottenuto un contratto in AEW, dove ha anche vinto la cintura di coppia con Ricky Starks. Ora per lui c’è un ruolo importante accanto a Chris Jericho nel suo Learning Tree. E proprio con Y2J hadel suo ritorno nel 2021, citando anche un aneddoto interessante.La conversazione conHOspite del podcast Talk is Jericho, Bighainfatti del periodo immediatamente precedente al suo debutto in Impact come W.