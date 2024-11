Lanazione.it - Beko, presidio ai cancelli contro la chiusura

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Sono diventate 8, rispetto alle 4 previste, le ore di sciopero ieri nello stabilimentoEurope di Siena, dove i lavoratori hanno partecipato a unper protestareil rischio didella fabbrica. Oggi si replica con altre due ore di stop lavorativo e un’assemblea, nella quale verranno decise le future iniziative di mobilitazione da qui al 20 novembre. Mercoledì prossimo è infatti in calendario la nuova riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy, dove il gruppo Arçelik, a cui fa capoEurope, sarà chiamato a esplicitare la strategia per i cinque siti italiani, tra i quali quello appunto di Siena. Le criticità, come emerso nella riunione a Roma della settimana scorsa, riguardano la produzione in viale Toselli, a Cassinetta (Varese) e a Comunanza (Ascoli Piceno).