Lapresse.it - Abusi: scandalo in Chiesa Inghilterra, arcivescovo Welby si dimette

Londra (Regno Unito), 12 nov. (LaPresse/AP) – Justindi Canterbury e capo dellad’, si è dimesso dopo che un’indagine ha fatto emergere che non ha informato la polizia difisici e sessuali seriali da parte di un volontario, John Smyth, nei campi estivi organizzati dallaanglicana. La pressione suè cresciuta, scatenando la rabbia dei fedeli e dei vertici della. Alcuni membri del Sinodo generale, l’assemblea nazionale della, avevano lanciato una petizione per chiedere adirsi, affermando che aveva “perso la fiducia del suo clero”. “Credo che farmi da parte sia nell’interesse dellad’, che amo profondamente e che ho avuto l’onore di servire”, ha annunciato l’di Canterbury in un comunicato.