Women for Women against Violence”, la kermesse dedicata alle donne rinate dopo una violenza o un tumore al seno

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Napoli, 11 novembre- L’Auditorium del centro RAI di Napoli ha ospitato la registrazione tv della IX edizione dell’evento: “for– Camomilla Award”, unastraordinaria e unicaai due killer delle, ladi genere e ilal, che è stata presentata da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini per la regia di Antonio Centomani la cui messa in onda è prevista a gennaio 2025 in seconda serata su Rai Due. Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa,for, ideato, prodotto e organizzato da Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, che ne è anche l’autrice con Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco, è patrocinato dal Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, CUG del MIC, Unicef, Croce Rossa Italiana e LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), e vuole dare voce alla forza delleche non smettono mai di combattere e che vincono ogni giorno.