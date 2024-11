Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per Chico

Dopo il successo dei due libri ’Ciao, io sono’ e ’A tutto’, Francesco Taverna torna con la sua terza pubblicazione per Fabbri Editore: ’Chiedilo a: il libro delle risposte su vita, amore, libertà e cicolata’. L’autore ieri ha fatto tappa a Modena, al cinema Victoria dove ad aspettarlo c’erano decine di persone di ogni età con i loro amici a quattro zampe. Il fenomeno, infatti, il maltipoo color caramello più famoso del web, comincia nel 2022 tra Instagram e Tik Tok, riuscendo a conquistare un pubblico di più di 800mila followers, o "frollowers", come li definisce lo stesso, in pochissimi anni. La voce di Taverna, a incarnare la personalità dell’animale domestico, è riuscita ad entrare nella quotidianità di molti adulti e bambini, così come negli ospedali, sostenendo il reparto di oncologia pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Irccs.