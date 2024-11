Settore tessile ok al nuovo contratto | aumento di 200 € al mese e 600 € di welfare per i 400mila lavoratori

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Sistema Moda Italia, che fa parte di Confindustria, e i sindacati Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil, hanno firmato ilcollettivo nazionale di lavoro delabbigliamento Moda per il periodo 2024-2027, dopo una trattativa di oltre sei mesi. Per idel/abbigliamento che lavorano in circa 40.000 imprese arriva undi 200 euro in tre anni, e un importo da spendere in beni e servizi di, del valore complessivo di 600 euro nel triennio. Oltre a significativi miglioramenti sulcontrattuale – dalla sanita’ integrativa alla previdenza complementare, alla long term care – e sulla formazione. “Oggi, pur in un momento particolarmente difficile per tutta la filiera delabbigliamento – ha commentato il presidente di Smi, Sergio Tamborini – abbiamo firmato unnazionale che segna l’inizio di un cambiamento positivo e costruttivo nel rapporto tra aziende e