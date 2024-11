.com - Seconda Categoria / Falconarese e Terre del Lacrima cambio di allenatore

I primi sostituiscono Claudio De Falco al duo Michele Tunnera e Matteo Puliti, i secondi si affidano all’espertissimo Dino ‘Gilda’ Giuliani per Mattia BocchiniVALLESINA, 11 novembre 2024 – Novità incon ildel, Girone C, e la, Girone D, ched hanno deciso di cambiare conduzione tecnica dopo le sconfitte casalinghe dell’ultimo turno ed una posizione di classifica poco al di sopra della zona play out.Laha ufficializzato il passaggio comunicando l’esonero di De Falco e affidando “la guida della prima squadra alla coppia composta da Michele Tunnera e Matteo Puliti, quest’ultimo già collaboratore tecnico di Mister De Falco nella stagione corrente e di Mister Cosentino nella scorsa dove ha anche guidato la squadra Juniores provinciale”.Il debutto della nuova coppia di allenatori avverrà sabato prossimo in casa della Giovane Offagna.