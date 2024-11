Gaeta.it - Salerno si prepara per “Panettone d’artista”: un evento tra gusto e tradizione

Dal 30 novembre al 1° dicembre 2024, la Stazione Marittima didiventerà il palcoscenico della seconda edizione di "". Questocelebra l'arte delartigianale e le prelibatezze dolciarie del Sud Italia, mettendo in evidenza il lavoro di talentuosi maestri pasticcieri. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dellae della gastronomia di alta qualità.La manifestazione tra colori e sapori"" è una manifestazione organizzata da Erre Erre Eventi, che si propone come un inno alla cultura dolciaria italiana, con particolare attenzione al Sud, famoso per i suoi storici maestri pasticcieri. L'si svolgerà in un ambiente festoso, allestito per l'occasione con uno spettacolare gioco di luci e colori, grazie alla sinergia con il centro commerciale Siniscalchi, che cura l'arredamento natalizio.