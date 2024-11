Cityrumors.it - Roma, svelato il nascondiglio dei Friedkin: “Barricati in un Hotel”

Secondo quantoda Dagospia, i proprietari del club giallorosso si troverebbero in un albergo sul litoraleno. Pronti ad annunciare il nome del nuovo tecnicoIl caos che si sta generando nel mondo, si arricchisce di una nuova, clamorosa svolta. Dan e Ryan, i proprietari del club giallorosso, si troverebbero in città. Sulla loro presenza in città si è detto tutto e il contrario di tutto. Alla vigilia della sfida con il Bologna (che si è conclusa con la sconfitta casalinga e l’annuncio dell’esonero di Ivan Juric), si era detto che i due dirigenti statunitensi, sarebbero sbarcati a. Voce poi smentita con forza.ildei: “in un” – Ansa Foto – Cityrumors.itOggi, secondo quanto riferito da Dagospia, i due plenipotenziari del club giallorosso, si troverebbero in città.