Biccy.it - Prima lite tra Shaila e Lorenzo: “Vai da lei, fai bene, ciao!”

Al Grande Fratello c’è stata lanella “coppia” formata daSpolverato eGatta. Ieri sera il modello ha chiesto ad Helena Prestes di parlare in piscina, mentre i due si stavano confrontandoè andata in giardino, li ha visti ed è andata su tutte le furie. L’ex velina si è subito sfogata con le Non è la Rai: “Mi innervosisco è vero! Poi lei è ancora molto presa da lui. Io sono gelosa lo ammetto, ma lui poteva dirmelo che avrebbe parlato con lei“.tra.Nella notteha raggiuntoin piscina ed è sbottata (qui il video): “Per me non è un problema se tu parli con lei. Io sono un po’ gelosa e vado in gelosia. Sono gelosa, sono istintiva e mi rode. Io non vado a parlare con altri che poi mi ficcano strane idee in testa, io ragiono con il mio cervello.