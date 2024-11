Gaeta.it - Presentazione a Roma della guida Sparkle 2025, 87 spumanti premiati con le 5 sfere

Facebook WhatsAppTwitter Il 30 novembre 2024, presso il The Westin Excelsior Hotel di, si terrà la, un evento atteso non solo dagli appassionati di vino, ma anche dagli addetti ai lavori del settore. La, edita dalla rivista Cucina & Vini, riconosce le migliori etichette diitaliani, pronti a diventare i protagonisti dei brindisi natalizi. Quest’anno, ben 87hanno conquistato il massimo dei riconoscimenti, le “5”, da un totale di 936 etichette esaminate.Le regioni vincitrici e i premi assegnatiLa Lombardia si riconferma regione leader con 33 premi, di cui 29 per i vini Franciacorta DOCG e 2 per l’Oltrepò Pavese. Il Trentino segue con 19 riconoscimenti, tutti attribuiti aTrento DOC. Il Veneto si posiziona terzo con 16 premi, tra cui 13 per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.