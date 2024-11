Agi.it - Per non arrivare tardi, il treno parte da Termini 50 minuti prima. Senza avvisare

AGI - Ildel previsto perin orario. Incredibile, ma vero. Succede alla stazionedove decine di passeggeri sono rimasti a piedi. Tra loro anche il giornalista de La Stampa, Salvatore Settis, che stamattina in un lungo articolo ha definito questa vicenda "gestione creativa" dadi Trenitalia. Il Frecciargento Roma - Genova, non solo è sparito dai tabelloni, ma venerdì 8 novembre (giornata di caos a causa degli scioperi del trasporto pubblico locale) è partito con ben 50d'anticipoalcuna comunicazione a chi era in possesso del biglietto. La spiegazione imbarazzata del personale di terra di Trenitalia è stata "per essere puntuali non c'era altra soluzione". Racconta Settis "Verso le 16 controlliamo il tabellone dellenze e l'agognato Frecciargento non c'è.