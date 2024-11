Modena | confermato Mandelli come allenatore

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Adesso dobbiamo guardare avanti, il futuro si chiama Paoloe siamo molto contenti di confermarlo alla guida della prima squadra, al suo fiancoviceci sarà Michele Troiano“. L’amministratore delegato del, Matteo Rivetti, ha annunciato in conferenza stampa al Braglia la scelta di andare avanti conin panchina dopo l’esonero di Pierpaolo Bisoli. L’ad ha poi giustificato la scelta: “Paolo lo conosciamo da diversi anni, è un maestro di calcio, competente e pacato, con uno stile che si addice alla nostra società. Con la Carrarese è stato bravo ad immedesimarsi subito in questa categoria difficile. Ha lavorato già 6 anni con Andrea Catellani, un motivo in più per cui pensiamo che questa sia la soluzione migliore. La promozione di allenatori dal Settore Giovanile deve essere un motivo di orgoglio, un attestato del lavoro che stiamo facendo, non è un cambio di strategia.